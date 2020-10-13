13.10.2020 (15:05)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершена итоговая проверка за 2020 год

С 29 сентября по 13 октября под общим руководством командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии генерал-майора Николая Чобана в соединении проведена итоговая проверка за 2020 учебный год.

В ходе мероприятия была проверена готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по предназначению, вопросы боевого дежурства и боевой службы, оперативной и боевой подготовки войск, а также дана оценка морально-политического и психологического состояния личного состава, состояния правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы, тылового, технического и медицинского обеспечения войск. Проверена подготовка всех категорий военнослужащих по огневой, физической, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите и других предметов боевой подготовки.

Особое внимание уделялось проверке выполнения задач по профессиональной и личной подготовке офицеров.

Всего к проверке привлекались более 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, по итогам которой все воинские части и подразделения соединения успешно справились со всеми поставленными задачами.



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