13.10.2020 (15:15)

В Московской области военнослужащие бригады управления танковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольных занятий

В Московской области военнослужащие бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки.

Личному составу бригады управления предстоит выполнение нормативов по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделяется военнослужащим по контракту.

В ходе контрольных занятий военнослужащие развернут и настроят работу штатных средств связи, командно-штабных машин, пунктов управления.

В общей сложности к сдаче контрольных занятий было привлечено около 200 военнослужащих, а также порядка 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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