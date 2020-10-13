13.10.2020 (14:15)

В Сибири завершилось совместное учение с танковыми подразделениями и подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО

Военнослужащие танковых подразделений в ходе совместного учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника в Кемеровской области.

По замыслу учения, экипажи танков Т-72Б3, совершавшие марш в назначенный район, подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении.

Военнослужащие, визуально определив направление атаки беспилотников, с ходу открыли стрельбу из танковых крупнокалиберных пулеметов по движущимся целям, отразив нападение. После этого танковые экипажи выполнили перегруппировку и выдвинулись в запасной район.

Поддержку танкистам оказывали расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель». Военнослужащие отработали задачи по обнаружению и принудительной посадке беспилотников на безопасном удалении от колонны военной техники.

К учению, которое прошло сегодня, привлекались более 500 военнослужащих мотострелкового соединения, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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