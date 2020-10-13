13.10.2020 (14:55)

В Приднестровье проходит ротация российского воинского контингента миротворческих сил

В Приднестровье проходит ротация миротворческих подразделений российского воинского контингента на Центральном участке Зоны безопасности.

Личный состав мотострелкового подразделения осуществил погрузку штатного вооружения, имущества и материально-технической базы на технику и совершил марш в Центральный участок Зоны безопасности конфликта (г. Дубоссары) для проведения ротации на миротворческих постах.

Прибывшая мотострелковая рота вошла в состав совместных миротворческих сил, осуществив в полном объёме замену российских военнослужащих на одном одностороннем миротворческом посту и на шести контрольно-пропускных пунктах Центрального участка Зоны безопасности, который имеет протяженность 60 километров и до 20 километров в ширину.

Следующим этапом ротации мотострелковых батальонов станет замена мотострелковых подразделений на Южном участке Зоны безопасности.

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