13.10.2020 (14:45)
Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Посади своё дерево»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в акции «Посади своё дерево».
В мероприятии, которое прошло на территории лагеря «Красная Звезда» приняли участие около 50 юнармейцев. Они очистили лагерь и прилегающую территорию от хвороста и мусора, а также посадили деревья.
Завершилась акция развлекательной программой в ходе которой состоялась викторина и спортивные игры.
Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно организовывают культурно-досуговые мероприятия для подростков в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения.
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