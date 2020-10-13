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13.10.2020 (14:45)

Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Посади своё дерево»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в акции «Посади своё дерево».

В мероприятии, которое прошло на территории лагеря «Красная Звезда» приняли участие около 50 юнармейцев. Они очистили лагерь и прилегающую территорию от хвороста и мусора, а также посадили деревья.

Завершилась акция развлекательной программой в ходе которой состоялась викторина и спортивные игры.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно организовывают культурно-досуговые мероприятия для подростков в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Юнармия
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