13.10.2020 (14:35)

Экипажи боевых машин в Оперативной группе российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) экипажи боевых машин сдали контрольную проверку за 2020 учебный год.

В ходе сдачи контрольной проверки экипажи БТР и БРДМ-2 выполнили стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям. Военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Контрольная проверка для экипажей БТР-70 и БРДМ-2 проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице