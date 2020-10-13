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13.10.2020 (14:25)

Соединения и воинские части Тихоокеанского на Камчатке готовы к приему молодого пополнения

В соединениях и воинских частях Войск и Сил на северо-востоке России полностью завершены подготовительные мероприятия к приему молодого пополнения. Проведен косметический ремонт служебных помещений и казарм, где разместятся новобранцы, обновлена учебно-материальная база для проведения занятий.

В каждом соединении предварительно организованы сборы с сержантским составом. Младшие командиры изучили особенности работы с молодым пополнением, получили рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.

Основной упор при работе с молодежью будет сделан на социальной адаптации молодёжи в новых условиях: новобранцы будут находиться под пристальным вниманием флотских психологов.

 По прибытию в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование. Также предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

  Всего в ходе осенней призывной кампании 2020 года соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке, пополнят около 500 новобранцев из разных регионов России.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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