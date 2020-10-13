13.10.2020 (13:15)

На полигонах в Калининградской области завершилось боевое слаживание

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершился этап боевого слаживания в составе батальонов (дивизионов).

Подразделения добились слаженных действий при выполнении поставленных задач в ходе тактико-строевых занятий, а затем и батальонно-тактических учений. Всего за летний период обучения военнослужащие объединения Балтийского флота провели более 30 батальонно(дивизионо)-тактических учений с боевой стрельбой. Ряд учений прошел в двустороннем формате, что позволило военнослужащим выполнять поставленные задачи в условиях максимально приближенных к боевым.

В настоящее время соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации, чтобы продолжить занятия по боевой подготовке.

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