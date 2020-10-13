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13.10.2020 (12:05)

Зенитчики Балтийского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после выполнения стрельб в Астраханской области

Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений соединения противовоздушной обороны Балтийского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения комплексных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Зенитчики выполнили боевые стрельбы как со специально-оборудованных позиций, так и в ходе проведения маршей в новые позиционные районы. Во время тактического учения особое внимание уделялось моделированию реальных боевых условий с применением условным противником средств воздушно-космического нападения.

В рамках учения специалисты ПВО Балтийского флота отработали маскировку своих позиций, подготовили ракетные комплексы к боевому применению в дневное и ночное время по десяти целям одновременно.

Кульминацией учения на полигоне Ашулук стали стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 по высотным, сверхзвуковым, низколетящим, маневрирующим, наземным и баллистическим целям, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение противника.

В общей сложности в тактическом учении с боевой стрельбой в Астраханской области приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , ПВО
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