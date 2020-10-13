13.10.2020 (13:05)

Военный комиссариат Оренбургской области отправит более 1,8 тыс. призывников к местам прохождения службы

Военный комиссариат Оренбургской области отправит более 1,8 тыс. призывников к местам прохождения службы осенью-2020 года.

«Оренбуржцы будут проходить службу во всех видах и родах войск, дислоцированных по всей территории России: это Сухопутные войска, Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначении, войска воздушно-космической обороны, воздушно-десантные войска. Но главной задачей, которая стоит перед нами, не допустить заражения коронавирусом призывников во время проведения мероприятий, связанных с призывом и в пути следования к местам прохождения службы», - рассказал врио военного комиссара Оренбургской области полковник Андрей Буданов.

Во избежание массового скопления людей на призывные комиссии вызывают по 25-30 человек, работу с призывниками разграничат по времени.

На сборном пункте организованны посты дистанционной термометрии, пункты обработки рук, ежедневно проводится обработка помещений и прилегающей территории, созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток на призывников.

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