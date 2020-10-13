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13.10.2020 (12:45)

Информационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» охватит 29 регионов на территории ЦВО

VI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» пройдет в 29 регионах дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО), в том числе с использованием дистанционных технологий. Акция стартует 15 октября и продлится до конца года.

В ходе акции специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту ЦВО расскажут о преимуществах военного образования, текущем положении дел в армии и на флоте, социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащим и членам их семей. Выступление военнослужащих будет проходить как вживую, с соблюдением противоэпидемических мероприятий, так и в онлайн-формате посредством видеосвязи.

К акции будут привлечены учащиеся и выпускники школ, колледжей и лицеев. Особое внимание будет уделено работе с воспитанниками довузовских образовательных организаций, центров военно-патриотического воспитания и юнармейских организаций.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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