13.10.2020 (12:15)

В Рязанской области назначен новый военный комиссар

Приказом Министра обороны Российской Федерации на воинскую должность военного комиссара Рязанской области назначен полковник Олег Серкез.

В настоящее время полковник Олег Серкез приступил к исполнению обязанностей. Ранее он был представлен руководству региона и личному составу военного комиссариата.

Олег Игоревич Серкез родился 16 июля 1975 г. в Красноярске. На военной службе с 1992 г. После окончания Михайловского высшего артиллерийского командно-инженерного училища командовал гаубичным самоходно-артиллерийским взводом, батареей, дивизионом. В 2007 г. окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, был назначен на должность начальника штаба реактивной артиллерийской бригады, в 2013 г. назначен командиром указанного соединения. Участник боевых действий. Награжден пятью медалями.

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