13.10.2020 (11:15)

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота в ходе учения уничтожил подлодку условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки две атомные подводные лодки ТОФ провели в Тихом океане тактическое учение, в ходе которого решались противолодочные задачи.

В частности, экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Рязань», действуя в полигоне боевой подготовки, отработал поиск и уничтожению подводной лодки условного противника. Противодействие «Рязани» оказывал экипаж одного из атомных подводных крейсеров подводных сил Тихоокеанского флота.

РПКСН «Рязань» скрытно вошел в зону проведения учения и после обнаружения «неприятельской» субмарины, условно атаковал её противолодочным оружием. При этом экипажем отработан весь алгоритм действий при атаке подводного противника за исключением фактического торпедного залпа. Далее, уходя от ответной атаки, подводный крейсер успешно провёл послезалповое маневрирование.

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