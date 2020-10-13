13.10.2020 (11:45)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в тематическом селекторном совещании

Сегодня в Москве состоялось тематическое селекторное совещание. В нем принял участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

На открытой части совещания глава военного ведомства коснулся вопросов осеннего призыва граждан на военную службу, который начался первого октября.

Он отметил, что в соответствии с указом Президента России до конца года в войска будет направлено 128 тысяч человек.

Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остаётся напряженной и непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва.

«Перед нами стоит задача, – сказал Сергей Шойгу, – сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооружённые Силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании». В связи с этим он поручил оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19, с тем чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава.

Министр подчеркнул, что ограничительные меры должны безусловно соблюдаться в повседневной деятельности, особенно при проведении масштабных мероприятий. Так, в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!», которая будет проходить с использованием в том числе дистанционных технологий. Она является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений Министерства обороны, позволяет показать преимущества военного образования, объективно и полно рассказать молодёжи о текущем положении дел в армии и на флоте.

Сергей Шойгу дал указание своим заместителям, а также главнокомандующим видами Вооружённых Сил и командующим родами войск, руководителям центральных органов военного управления принять личное участие в акции, активнее привлекать своих подчинённых к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев.

«Самое пристальное внимание следует уделить воспитанникам наших довузовских образовательных организаций и юнармейцам, – сказал глава военного ведомства. – О ходе акции еженедельно докладывать на селекторных совещаниях с руководящим составом Министерства обороны».

Контроль за проведением мероприятия министр возложил

на Национальный центр управления обороной и Главное управление кадров.

Далее Сергей Шойгу предложил обсудить вопросы модернизации и ремонта тяжёлых дальних транспортных самолётов Ан-124.

«В условиях, когда в Вооружённых Силах возрастает потребность в перевозках сверхтяжёлых и крупногабаритных грузов, решение этой задачи приобретает особую важность, – сказал он. – На совещании заслушаем предложения руководителей Авиационного комплекса имени С.В.Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации по завершению контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса двух самолётов Ан-124, а также капитальный ремонт

и модернизацию 12 авиационных двигателей Д-18Т».

Затем были подведены итоги выполнения плана северного завоза. «Сегодня в труднодоступных областях с суровым климатом несут службу и проживают более 20 тыс. военнослужащих

и членов их семей, – сообщил министр. – Созданные нами зимовочные запасы позволяют обеспечить автономную жизнедеятельность отдалённых гарнизонов и военных баз в течение полутора лет. Всего для нужд воинских частей, дислоцированных в 152 районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, перевезено свыше 75 тыс. тонн вооружения, военной техники и других материальных средств».

Как заявил Сергей Шойгу, все запланированные перевозки осуществлены до 1 сентября – то есть почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Грузы доставлялись с привлечением сторонних организаций, а также судов Северного и Тихоокеанского флотов.

Министр особо отметил, что на обратном пути многотоннажные суда были задействованы в вывозе металлического лома, который копился в Арктике десятилетиями. В экологической очистке северных широт Министерство обороны участвует с 2015 года. За это время перевезено более 20 тыс. тонн металлолома.

«Что касается подготовки к отопительному периоду, – продолжил глава военного ведомства, – то на сегодня паспорта готовности к зиме получили все военные городки, а это 6268. Отремонтировано 1 665 сооружений казарменно-жилищного фонда и 36 коммунальных объектов. На прикотельные склады заблаговременно доставлено порядка 600 тысяч тонн топлива, что позволяет создать повышенные нормативные запасы».

Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с графиком в шестидесяти одном регионе в жилые дома и на социальные объекты начали подавать тепло. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации создана триста тридцать одна ремонтная бригада.

В завершение министр предложил обсудить работу военно-строительного комплекса в 2020 году. «В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства, – сказал он, – в текущем году требуется ввести в строй 3 200 зданий и сооружений. Уже построено 2 374 объекта, что составляет 74% от запланированного количества. При этом 502 объекта сдано в эксплуатацию досрочно. Таким образом, несмотря на введённые в этом году ограничительные меры, нам удалось сохранить набранные темпы строительства».

Военные строители приняли участие в решении ряда важных задач, поставленных Верховным Главнокомандующим и предусмотренных государственной программой вооружения. В интересах стратегических ядерных сил введено в строй 597 объектов. В частности, завершено строительство в Калужской области, что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет «Ярс» в шахтные пусковые установки.

К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство ещё двух ракет комплекса «Авангард».

Построены и приступили к работе сразу три учреждения довузовского образования на полторы тысячи воспитанников. Это – Северо-Кавказское суворовское военное училище в г. Владикавказ, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Министр отметил большой вклад военных строителей

в борьбу с коронавирусной инфекцией.

В интересах Министерства обороны и субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки построено 25 многофункциональных медицинских центров, в том числе в Ростове-на-Дону и Пензе. Военно-строительный комплекс отлично справился с поставленными задачами и получил высокую оценку главы государства. В настоящее время на стадии завершения – госпиталь в Североморске, начато строительство двух медицинских центров в Астраханской области и детского инфекционного центра в Пскове.

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