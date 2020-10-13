13.10.2020 (11:05)

Российские военнослужащие отразили ракетно-авиационный удар на учении в Таджикистане

В Таджикистане расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС отразили ракетно-авиационный удар условного противника по объектам 201-й российской военной базы в ходе сдачи контрольной проверки за 2020 учебный год.

На полигоне Ляур специалисты противовоздушной обороны произвели обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах. Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300 ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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