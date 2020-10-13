13.10.2020 (10:55)

Новейший катер-торпедолов, построенный для Черноморского флота, прошел электромагнитную обработку в Военной гавани Новороссийска

Новейший катер-торпедолов ТЛ-2195, построенный для Черноморского флота (ЧФ), прошел электромагнитную обработку корпуса в рамках заводских ходовых испытаний в Военной гавани Новороссийска.

Электромагнитная обработка корпуса кораблей и судов проводится для улучшения работы навигационных комплексов и повышения защищенности от высокоточных систем оружия противника.

Торпедолов ТЛ-2195 был спущен на воду 9 октября 2019 года, в середине сентября текущего года судно прибыло в Новороссийскую военно-морскую базу для прохождения заводских и государственных испытаний. Включение катера в состав ВМФ России запланировано на 2021 год, после чего он начнёт свою службу в корабельном составе Черноморского флота.

Катер ТЛ-2195 является головным в своём проекте и предназначен для поиска, подъёма с воды на борт или буксировки использованных практических торпед во время учебных торпедных пусков, а также при стрельбе на торпедо-пристрелочных станциях.

Экипаж катера состоит из 14 человек. Бытовые условия и запасы продовольствия обеспечивают автономность на 10 суток, что достаточно для участия в учебных мероприятиях в море.

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