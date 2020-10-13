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13.10.2020 (10:35)

Танкисты ЮВО из Абхазии успешно поразили бронетехнику условного противника в ходе проверочных мероприятий

В рамках сдачи итоговых проверочных мероприятий боевой подготовки военнослужащие российской военной базы в Абхазии успешно поразили вертолеты и бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее.

В ходе сдачи экзамена по огневой подготовке в дневных и ночных условиях личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Также военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на бронемашинах. Максимальная дальность до целей составляла до 5 тыс. м.

Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного противника появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий механики-водители выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий – оврагов, водоемов и завалов из бревен.

Всего к проверочным мероприятиях от соединения было привлечено более 100 военнослужащих танковых подразделений ЮВО, задействовано 10 модернизированных танков Т-72Б3.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ , Абхазия
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