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13.10.2020 (10:15)

Подразделения ПВО соединения ЮВО отразили атаку условного противника с воздуха под Волгоградом

В Волгоградской области с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) соединения Южного военного округа (ЮВО) проведена комплексная тренировка по отражению нападения одиночных и групповых воздушных целей.

В ходе тренировки управление средствами ПВО осуществлялось из объединенного командного пункта с использованием современного комплекта автоматизированной системы управления «Барнаул-Т». При этом модули планирования разведки и управления огнем использовались как мультимедийный тренажер, а управление ударами средств ПВО велось по виртуальным целям.

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые воздушные средства условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые расчеты зенитной ракетной системы «Тор-М2», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» и ЗРК «Стрела-10».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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