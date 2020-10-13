13.10.2020 (10:45)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии выполнили экзаменационные тактические стрельбы

В рамках итоговых мероприятий боевой подготовки в 2020 году военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии выполнили упражнения в рамках экзаменационных тактических стрельб.

На горном полигонах Цабал и Нагвалоу офицеры вышестоящего штаба базы оценили навыки командирского состава и слаженность подразделений по организации и ведению оборонительного боя в горах и на морском побережье.

Военнослужащие мотострелковых подразделений действовали во взаимодействии с танковым, артиллерийским, огнеметным подразделениями, а также с силами и средствами ПВО соединения.

Для качественной оценки поражения целей при выполнении боевых стрельб военнослужащие использовали современные комплексы радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р), оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

Ведение огня производилось по грудным и ростовым мишеням из различного штатного вооружения, в том числе пистолетов Макарова (ПМ), автоматов Калашникова АК-74 и снайперских винтовок Драгунова СВД.

Всего к проверочным мероприятиям было привлечено более 2 тыс. военнослужащих разнородовых подразделений соединения ЮВО.

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