13.10.2020 (10:25)

Двадцать семь экипажей кораблей, подводных лодок и подразделений береговых частей Северного флота поборются за звание «ударных»

По итогам 2020 года в перечень «ударных» подразделений от основных объединений Северного флота поданы 27 экипажей кораблей, подводных лодок, а также подразделений сухопутных и береговых войск. С 2017 года это самое большое количество кандидатов на конкурс лучших частей и подразделений. Окончательная проверка конкурсантов начнётся на Северном флоте на текущей неделе и будет проходить в течение месяца.

Четвёртый год подряд звание «ударных» будут защищать экипаж большого десантного корабля «Кондопога» и личный состав десантно-штурмовой роты морской пехоты Северного флота.

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск», морского тральщика «Владимир Гуманенко» и подводной лодки «Калуга» носят звание «ударных» уже в течение двух лет и будут бороться за него в третий раз.

Из 27 участников конкурса на звание «ударных» подразделений Северного флота три экипажа атомных подводных лодок стратегического назначения: «Юрий Долгорукий», «Карелия» и «Брянск», пять экипажей кораблей, подводных лодок, и личный состав самоходной батареи берегового ракетного комплекса «Бастион» Кольской флотилии разнородных сил. Также представлены подразделения отдельных мотострелковых бригад армейского корпуса, морской пехоты и тактической группы, военнослужащие которой несут службу на арктическом острове Котельный.

Сегодня на Северном флоте звание «ударных» носят 10 воинских частей и подразделений. «Ударные» экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Кондопога» выполняют задачи девятого арктического похода в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

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