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13.10.2020 (10:05)

В Каспийской флотилии ударные подразделения подтверждают свои почетные наименования "ударных"

Личный состав Каспийской флотилии (КФл) из состава подразделений, именуемых «ударными», приступили к сдаче экзаменов, нормативов и зачетов на подтверждение почетных наименований.

Личному составу подразделений воинских частей и соединений КФл предстоит продемонстрировать комиссии знания функциональных обязанностей, их практическое применение, а также пройти проверку, сдать зачеты и экзамены по физической подготовленности, тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения модернизированных БТР-82А с ходу и в движении по неподвижным и движущимся целям, выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного оружия на оценку не ниже «хорошо».

Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений КФл, представленных к присвоению наименования «Ударное», комиссией будет принято решение на соответствие их установленным требованиям.

В числе таковых на КФл сегодня – ракетный корабль «Дагестан», малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», а также два подразделения морской пехоты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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