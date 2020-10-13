13.10.2020 (09:45)

Командующий Северным флотом поздравил гидрографов с профессиональным праздником

Сегодня, в День гидрографа ВМФ России, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил руководство, военнослужащих и гражданских сотрудников гидрографической службы Северного флота с профессиональным праздником.

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что в этом году гидрографической службе Северного флота исполнилось 100 лет. Юбилей прошёл в рабочей обстановке без пышных торжеств, в связи со сложной эпидемической обстановкой. Несмотря на ограничения, гидрографы Северного флота выполнили поставленные задачи по изучению арктических морей, обеспечению высадки морского десанта на необорудованное побережье во время похода кораблей арктической группировки, а также приняли участие в Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества.

В 2020-м году гидрографическая служба Северного флота была усилена модернизированным средним гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» и новым малым гидрографическим судном «Николай Скосырев», которое впервые было построено для нужд флота на Рыбинском судостроительном заводе. Отныне в распоряжении гидрографов Северного флота имеется пять судов, способных выполнять океанографические исследования в арктических морях.

За последние годы гидрографами Северного флота было сделано более 30 географических открытий, связанных с таянием ледников.

Командующий Северный флотом вице-адмирал Александр Моисеев пожелал гидрографам крепкого здоровья, успехов в жизни и службе, а также новых достижений в их исследовательской деятельности.

Справочно:

День гидрографа ВМФ берёт начало от 13 октября 1827 года, когда было создано Управление генерал-гидрографа и первым руководителем был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831), выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.

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