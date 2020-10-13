13.10.2020 (09:25)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии оттачивают навыки в борьбе за живучесть корабля

В Дагестане в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии экипажи малых артиллерийских кораблей (МАК) «Махачкала» и «Волгодонск», базовых и рейдовых тральщиков проводят тренировки по борьбе за живучесть.

Для экипажа корабля «Махачкала» тренировка по борьбе за живучесть является важным элементом боевой подготовки. До этого экипаж корабля тренировался в развертывании средств пожаротушения и прибытии в «аварийный» отсек. Матросы тренируются в рамках подготовки к выходу в Каспийское море.

Всего в тренировках принимают участие аварийные партии восьми кораблей бригады охраны водного района Каспийской флотилии. Отрабатывается порядок действий при возникновении пожара в корабельных отсеках, ликвидации пробоин и откачке поступающей заборной воды.

Учение проходит на специально оборудованном учебно-тренировочном комплексе в помещениях, имитирующих отсеки корабля, где происходит фактическое возгорание переборок и поступление забортной воды.

На тренировках по тушению пожара происходит взрыв пиропатронов и огонь начинает быстро распространяться по отсеку, в этот момент матросы выполняют задачи по герметизации горящего отсека, ликвидации очагов возгорания в минимально короткие сроки.

На тренировках по устранению пробоин в отсек, получивший повреждение, начинает быстро поступать забортная вода из отверстий различного диаметра и с различной скоростью. Задача матросов за минимальное время поставить специальный пластырь на пробоину и откачать поступившую воду.

В ходе обучения происходит усложнение обстановки, когда возгорание и поступление забортной воды происходит одновременно в нескольких отсеках.

Всего к тренировке в борьбе за живучесть корабля привлекается более 100 моряков Каспийской флотилии.

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