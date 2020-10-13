13.10.2020 (09:05)

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провели совместное учение по ПВО в море

Экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) в акватории Чёрного моря.

В рамках выполнения задач по предназначению в море корабли получили вводную по отражению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе учения расчёты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цель, а при подходе объекта на дистанцию поражения условно уничтожили летательные аппараты «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей.

Экипаж ПК «Дмитрий Рогачёв» отразил воздушную атаку, применив артиллерийский комплекс «Дуэт», а боевые МРК «Орехово-Зуево» уничтожили воздушную цель с использованием корабельной зенитно-ракетной пусковой установки «Гибка».

Для создания тактического фона на учении был задействован экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

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