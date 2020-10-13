13.10.2020 (08:45)

Связисты ВВО в Забайкалье обеспечили управление подразделениями ходе контрольной проверки

Более 200 военнослужащих и около 30 единиц современной военной техники соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приняли участие в контрольном тактико-специальном занятии по обеспечению устойчивой, бесперебойной и непрерывной работы каналов защищенной связи.

Занятие проводилось в рамках сдачи военнослужащими контрольной проверки за летний период обучения. При этом военные связисты выполнили свыше 30 нормативов по специальной подготовке в сложных погодных условиях Забайкалья.

Связисты выполнили задачи по установлению беспроводного обмена информации между пунктами управления подразделений, используя в роли усилителей и ретрансляторов современные мобильные технические комплексы.

Тренировка проводилась на современных технических средствах и комплексах связи, в том числе системах цифровой связи «Редут-2УС», мобильных пунктах управления и радиорелейных станциях связи.

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