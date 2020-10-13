13.10.2020 (08:30)

Специалисты РЭБ ВВО в Бурятии подавили каналы управления БЛА условного противника в ходе сдачи контрольной проверки

Военнослужащие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, подавили каналы управления беспилотными летательными аппаратами условного противника на полигоне «Дивизионный».

В ходе сдачи контрольной проверки за летний период обучения на военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи.

Используя комплексы «Борисоглебск-2», военнослужащие создали сложную помеховую обстановку и подавили радиоканалы связи условного противника. Кроме того, личный состав выполнил специальные задачи по радиомаскировке своих войск. Используя автоматизированные станции помех, они подавили сигнал сотовой связи в указанном районе.

В ходе контрольных занятий подразделения продемонстрировали хорошие навыки при работе на штатных образцах специальной техники.

Всего к тактико-специальному занятию с подразделением РЭБ было привлечено более 100 военнослужащих и свыше 10 единиц специальной техники.

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