13.10.2020 (08:15)

Перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации проводится в армии ВВС и ПВО ВВО

Мероприятия по переводу вооружения, военной и специальной техники стартовали в соединениях, и воинских частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ходе подготовительной части с инженерно-техническим составом проведены практические занятия по технической подготовке.

Затем специалисты авиационных служб приступили к техническому обслуживанию авиационной и военной техники.

Комплекс работ сезонного обслуживания включает развёртывание рабочих мест, проверку работоспособности систем и агрегатов, механических узлов и электрооборудования, осмотр двигателей, топливных баков, замену специальных технических жидкостей, проведение настроек оборудования в соответствии с технической документацией и инструкциями, а также её своевременное заполнение.

При выполнении работ учитываются особенности каждого образца вооружения и военной техники, особенности эксплуатации.

Кроме того, мероприятия по переводу военной техники на зимний режим эксплуатации совмещаются с проведением плановых занятий по боевой подготовке и несению боевого дежурства интенсивной боевой учебой — плановые полеты армейской, штурмовой, истребительной и противолодочной авиации проходят несколько раз в неделю, в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.

На заключительном этапе регламентных работ комплексные группы, созданные для контроля под руководством старшего инженерно- технического состава проверят качество выполнения технического обслуживания.

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