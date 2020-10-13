13.10.2020 (07:30)
Летчики дальней авиации выполнили полеты на самолетах Ту-160 и Ту-95мс в рамках контрольной проверки за летний период обучения
В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли контрольные полеты за летний период обучения при участии руководящего состава авиационного полка и соединения.
Перед экипажами стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс стояли задачи по отработке действий при возникновении нештатных ситуаций, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг, дозаправка в воздухе от самолета-заправщика Ил-78, полеты строем на малых интервалах и дистанциях, а также условные пуски крылатых ракет.
На земле инженерно-технический состав выполнял нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
В одной лётной смене было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.