13.10.2020 (07:00)

Офицеры-связисты Амурского общевойскового объединения ВВО показали подчиненным мастер-класс в ходе сдачи контрольных занятий

Офицеры соединения связи Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа, на личном примере показали высокий профессионализм в ходе выполнения нормативов и задач по связи во время контрольных занятий по итогам летнего периода обучения.

В ходе отработки контрольных занятий по специальной подготовке командиры подразделений связи отработали учебные задачи по ведению засекреченного радиообмена, организации связи и работе на радиорелейных станциях, провели сеансы закрытой видеоконференцсвязи, выполнили электронный обмен данными для обеспечения непрерывного управления войсками в условиях радиоподавления. При отработке задач применялись новейшие цифровые радиостанции средней мощности Р-166, автоматизированные радиорелейные станции, а также средства комплекса «Редут».

Особенностью контрольных занятий на проверке этого года стало отработка всех видов контрольных упражнений расчетами сформированными из офицеров соединения. Упражнения были показаны перед сдачей нормативов другими военнослужащими для демонстрации необходимого уровня выучки.

В мероприятиях по сдаче контрольных занятий в соединении было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц специальной и другой военной техники.

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