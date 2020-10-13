13.10.2020 (06:30)

В Забайкальском крае артиллеристы ВВО в рамках контрольной проверки уничтожили свыше 50 бронеобъектов условного противника

В Забайкальском крае минометные расчеты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в рамках итоговой проверки за летний период обучения поразили более 50 мишеней, имитирующих укрепления и бронированные объекты противника.

В ходе выполнения боевых стрельб расчёты 120-мм минометов «Буревестник» нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 2 до 5 км с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и наземными группами разведки.

Артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике и совершили противоогневой маневр с последующей стрельбой с запасных огневых позиций. В ходе мероприятий также были отработаны вопросы взаимодействия с расчетами БЛА при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения разведки и уничтожения воздушных целей.

В стрельбах приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

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