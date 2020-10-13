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13.10.2020 (06:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО в Забайкалье с помощью средств аэрозольного противодействия скрыли бронетехнику от условного противника

Расчеты аэрозольного противодействия подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники на открытой местности.

Задача была выполнена за короткое время с помощью современного радиоэлектронного средства управления внешними устройствами.

В рамках тактико-специального занятия также был отработан порядок применения специальных аэрозольных средств, в том числе унифицированных дымовых шашек, которые позволяют обеспечить эффективную маскировку войск от наземной, воздушной, космической разведки, высокоточного и лазерного оружия.

При этом, сложность применения аэрозольных средств обусловливалась резким изменением направления и скорости ветра. Эти факторы военнослужащим приходилось учитывать при установке дымовых завес.

Новые радиоэлектронные средства позволяют приводить в действие средства аэрозольного противодействия на расстоянии до 10 км, незаметно для условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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