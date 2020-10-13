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13.10.2020 (05:30)

Экипажи вертолётов Ка-52 армии ВВС и ПВО ВВО подавили средства ПВО условного противника

В Приморском крае при выполнении полётов вертолётной эскадрильей армейской авиации Восточного военного округа были выполнены летно-тактические задания по разведке и подавлению средств  ПВО условного противника.

Так, экипажи ударных вертолётов  Ка-52 «Аллигатор» совершили одиночные полёты по методу, так называемой «свободной охоты». Они отработали действия по поиску, классификации и уничтожению замаскированных наземных средств ПВО условного противника.

На специализированном полигоне Ка-52 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по целям, имитирующим комплексы ПВО условного противника. Полёты совершались, как в дневное, так и в ночное время.

Экипажи вертолётов Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа и маневрирования, совместив их с приёмами ведения воздушного боя при внезапном появлении воздушного «противника».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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