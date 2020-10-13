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13.10.2020 (05:00)

На Сахалине состоялась военно-тактическая игра «Заря» по страйкболу

На территории учебно-тренировочного комплекса «Успеновский» состоялась военно-тактическая игра «Заря» по страйкболу между командами Сахалина и Курильских островов. Мероприятие впервые проходило на столь масштабном уровне, всего участвовало более 120 человек со всего островного региона.

На закрытие сезона по страйкболу приехало более 20 команд с Южно-Сахалинска, Поронайска, Холмска, Охи, Томари, Корсакова и даже с Курильска и Горячих Ключей.

По сценарию игры 120 участников всех команд объединились в две группы: синие и жёлтые. Для победы каждой группе было необходимо выполнить различные тактические задачи: оборона штаба командования, уничтожить либо произвести захват тактических точек соперника и успешно транспортировать захваченный груз на свою базу.

Для транспортировки, огневой поддержки и прикрытия личного состава команд в игре было задействовано 10 единиц боевой военной техники предоставленной командованием армейского корпуса Восточного военного округа.

Кроме того, с боевых машин постоянно велась стрельба холостыми патронами, тем самым приблизив игровой процесс к реальным боевым действиям. Захват боевой техники противника – одна из важнейших задач сценария игры, за которую команды получали балы на свой счёт.

Выполнение поставленных задач для участников команд осложнялось труднопроходимой пересечённой местностью полигона, высокой растительностью и большим количеством рвов.

По итогу проведенной игры победила сторона синих, общий счет составил 474:280 в пользу синей команды.

Перед началом мероприятия зрители и участники состязания смогли увидеть выставку современных образцов стрелкового оружия представленного военнослужащими мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО.

Военно-тактическая игра была организована региональной «Сахалинской федерацией страйкбола» при поддержке военнослужащих армейского корпуса Восточного Военного округа и агентством по делам молодёжи Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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