13.10.2020 (04:45)

Более 3 тысяч военнослужащих Амурского объединения ВВО приступили к борьбе за право присвоения наименований «ударные»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовала проверка подразделений и соединения на право присвоения почетного наименования «ударное». К мероприятиям привлечено более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники. Всего за право называться «ударными» соревнуются более 20 подразделений и одно ракетное соединение в полном составе.

Оцениваются десятки показателей. В частности, это боевая подготовка и повседневная деятельность, в том числе действия подразделения при получении сигнала, выполнение тактических задач на учениях, техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений, вопросы материального обеспечения.

В ходе проверки подразделения-претенденты выполнят боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, штатного стрелкового оружия и другого вооружения. Специалисты отработают задачи на новейших станциях РЭБ «Поле-21» и «Борисоглебск-2», специальных машинах АРС-14КМ и другой современной технике поступившей на вооружение в текущем году.

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