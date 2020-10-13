Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.10.2020 (04:45)

Более 3 тысяч военнослужащих Амурского объединения ВВО приступили к борьбе за право присвоения наименований «ударные»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовала проверка подразделений и соединения на право присвоения почетного наименования «ударное». К мероприятиям привлечено более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники. Всего за право называться «ударными» соревнуются более 20 подразделений и одно ракетное соединение в полном составе.

Оцениваются десятки показателей.  В частности, это боевая подготовка и повседневная деятельность, в том числе действия подразделения при получении сигнала, выполнение тактических задач на учениях, техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений, вопросы материального обеспечения.

В ходе проверки подразделения-претенденты выполнят боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, штатного стрелкового оружия и другого вооружения. Специалисты отработают задачи на новейших станциях РЭБ «Поле-21» и «Борисоглебск-2»,  специальных машинах АРС-14КМ и другой современной технике поступившей на вооружение в текущем году.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Шестьдесят койко-мест подготовлено в многофункциональном медцентре в Хабаровском крае для гражданских пациентов с COVID-19
Лётчики армии ВВС и ПВО ВВО выполнили групповые полёты в Забайкальском крае
В Хабаровском крае расчеты БЛА «Элерон-3СВ» и «Орлан-10» обучались тактике преодоления зоны ПВО условного противника
Минно-тральная группа Тихоокеанского флота выполнила поиск и уничтожение мин условного противника

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false