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13.10.2020 (04:30)

Более 1700 граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ военными комиссариатами ВВО

Военными комиссариатами Восточного военного округа с начала осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу принято решения о призыве более 1700 граждан.

Все граждане, прибывающие на сборные пункты Восточного военного округа, проходят обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Оно организовано в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимает не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник  допускается на сборный пункт.

Всего на территории Восточного военного округа работают 11 сборных пунктов в 11 субъектах Российской Федерации.

На каждом пункте находятся подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они периодически обрабатывают помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых перевозятся призывники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призыв
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