13.10.2020 (00:30)

Пермское СВУ стало победителем конкурса детского творчества «Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!»

Пермское СВУ стало участником конкурса детского творчества «Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!». Конкурс был организован Главным управлением военной полиции Министерства обороны Российской Федерации и заключался в создании видеосюжетов, посвященных соблюдению правил дорожного движения.

Съемочная группа Пермского СВУ при участии сотрудников 144 ВАИ (территориальное) представили видеофильм «Безопасность дорожного движения зависит от нас».

Совместная работа творческой команды признана победителем конкурса в номинации «Лучший призыв соблюдения правил дорожного движения».



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