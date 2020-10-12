12.10.2020 (23:55)

В Военную академию РВСН поступают тренажеры

В текущем году в соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в общей сложности поступит более 130 новейших тренажёров. Из них на долю вузов придётся треть всех современных учебно-тренировочных средств (УТС), поставляемых в войска.

До конца года в Военную академию РВСН имени Петра Великого планируется поставить около 40 комплектов УТС для обучения на ракетные комплексы «Ярс» как стационарного, так и мобильного базирования. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

На базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России, тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря 6-степенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и контроле расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Имеющийся в РВСН парк УТС насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более 80%.

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