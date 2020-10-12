12.10.2020 (22:40)

Военная полиция ЮВО обеспечивала правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность дорожного движения в период проведения СКШУ «Кавказ-2020»

В период проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» правопорядок, воинская дисциплина и безопасность дорожного движения обеспечивались силами военной полиции Южного военного округа.

Всего для выполнения задач, определенных Уставом военной полиции привлекалось около 1,5 тысяч военных полицейских и 400 единиц автомобильной техники.

Ежедневно для несения патрульной службы выделялось более 160 патрулей, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий инспекторами ВАИ проверялось до 300 автомобилей выходящих в рейс.

Особенностью службы военных полицейских в этом году являлся контроль за соблюдением масочного режима среди военнослужащих, в том числе входящих в состав иностранных делегаций, прибывших для участия в СКШТ «Кавказ-2020» и в качестве наблюдателей.

В ходе учений военнослужащие военной полиции апробировали новые методы выполнения задач приобретенным ими в текущем году в период обеспечения правопорядка с массовым привлечением войск, в том числе посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Главного Военно-Морского парада и Международного военно-технического форума АРМИЯ-2020.

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