12.10.2020 (22:15)

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации проверил учебный центр военной полиции

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко проверил состояние внутреннего порядка, воинской дисциплины и организацию учебного процесса в учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Владикавказ. Особое внимание уделено полноте, качеству и актуальности учебно-методических материалов.

В целях завершения строительства и ввода в строй объектов учебного центра военной полиции 2 очереди строительства генерал-полковником Кураленко С.В. проведена рабочая встреча с представителями АО «Оборонэнерго», в ходе которой определены пути решения проблемных вопросов, касающихся подключения к электросетям вновь возводимых объектов и ввода их в эксплуатацию.

Учебный центр военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Владикавказ) сформирован в августе 2017 года и осуществляет подготовку инспекторов и старших инспекторов территориальных органов и войсковых подразделений военной полиции по программам переподготовки и повышения квалификации. Кроме того, в учебном центре осуществляется доподготовка подразделений военной полиции перед выполнением специальных задач.

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