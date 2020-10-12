12.10.2020 (21:59)

Армейский фигурист стал серебряным призером второго этапа Кубка России в мужском одиночном катании

Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве завершится завтра, 13 октября.

Во дворце спорта «Мегаспорт», проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Второй результат в мужском одиночном катании показал армеец Александр Самарин.

Александр Самарин стал серебряным призером второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве, набрав по сумме короткой и произвольной программ 253,10 балла — 82,77 балла за короткую программу и 170,33 балла за произвольную программу. Первенствовал Артем Ковалев, набравший 255,82 (83,85 + 171,97) балла. Замкнул тройку лидеров с результатом 249,46 (79,51 + 169,95) балла Петр Гуменник.

Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве завершится завтра, 13 октября.

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