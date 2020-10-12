Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2020 (21:59)

Армейский фигурист стал серебряным призером второго этапа Кубка России в мужском одиночном катании

Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве завершится завтра, 13 октября.

Во дворце спорта «Мегаспорт», проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Второй результат в мужском одиночном катании показал армеец Александр Самарин.

Александр Самарин стал серебряным призером второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве, набрав по сумме короткой и произвольной программ 253,10 балла — 82,77 балла за короткую программу и 170,33 балла за произвольную программу. Первенствовал Артем Ковалев, набравший 255,82 (83,85 + 171,97) балла. Замкнул тройку лидеров с результатом 249,46 (79,51 + 169,95) балла Петр Гуменник.

Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве завершится завтра, 13 октября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Скалолазы ЦСКА стали двукратными чемпионами России в боулдеринге
Рядовые спортивных рот ЦСКА завоевали девять наград на Первенстве России U23 по академической гребле
Армейцы завоевали шесть наград на чемпионате и Первенстве России по дуатлону в Казани
Армейские спортсмены завоевали 4 награды на международном турнире по стрельбе из лука

Метки:
Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false