12.10.2020 (20:53)

Скалолазы ЦСКА стали двукратными чемпионами России в боулдеринге

В Воронеже стартовал чемпионат России по скалолазанию. Накануне вечером прошли финалы в дисциплине «боулдеринг» среди женщин и мужчин, принесшие армейским спортсменам шесть наград – две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Младший сержант Елена Красовская и чемпион мира и России в боулдеринге Алексей Рубцов стали лучшими в боулдеринге на чемпионате России по скалолазанию, который проходит в эти дни в Воронеже.

Серебряными призерами турнира стали Екатерина Киприянова и рядовой Николай Яриловец. Замкнули тройки лидеров Виктория Мешкова и Вадим Тимонов.

На первой финальной трассе у женщин было сделано пять флешей, в том числе и армейскими спортсменками Красовской, Киприяновой и Мешковой. На второй трассе наши девушки взяли с первой попытки по зоне. На четвертой трассе Екатерина Киприянова на последних секундах зафиксировав топ, что больше никому не удалось.

Мужской финал начался с быстрого - около 40 секунд - пролаза Николая Яриловца. Также хороший результат продемонстрировал Алексей Рубцов, Вадим Тимонов добрался лишь до промежуточного финиша. Вторую проблему решил лишь Рубцов. Третий маршрут вновь преодолел лишь Рубцов, став недосягаемым для своих соперников.

Победители чемпионата страны в трудности определятся в среду, 14 октября.

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