12.10.2020 (19:49)

Сборная команда Военно-медицинской академии совершила восхождение на Эльбрус

Сборная команда Военно-медицинской академии совершила восхождение на Эльбрус. Курсанты, офицеры и сотрудники академии приняли участие в Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации по альпинизму «Эльбрусиада», который проходил в поселке Терскол Кабардино-Балкарской республики.

Кубок был организован с целью совершенствования географических знаний личного состава военных организаций. Всего в соревновании приняло участие 9 команд от округов, видов (родов) войск (сил) и военных образовательных организаций. Несмотря на то, что члены команды Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова не имели профессиональной горной подготовки с подтверждением уровня, мандатная комиссия допустила нашу сборную к соревнованию вне конкурса, с учетом соблюдения всех требований безопасности.

Накануне восхождения члены команды провели комплексную подготовку на базе термобарокомплекса «Табай» научно-исследовательского центра академии. Уже на месте, в Приэльбрусье, в процессе ступенчатой адаптации с повышением высоты над уровнем моря от 3000 м до 5000 м наши участники показали достойный уровень подготовки при покорении горы Эльбрус.

Во время экспедиции с целью совершенствования географических знаний, с курсантами академии были проведены занятия по истории Кабардино-Балкарской республики. Команда посетила мемориал памяти воинам, погибшим в Приэльбрусье во время Великой Отечественной войны. В Краеведческом музее г. Пятигорска члены сборной узнали историю восхождений на высочайшую вершину Европы, историю возникновения Кавказского горного общества и познакомились с биографией первого председателя общества Оттона Антоновича Чечетта – профессора Петербургской медико-хирургической академии.

В ходе подготовки и проведения соревнований проводился ряд исследовательских мероприятий по тестированию и мониторингу функционального состояния членов команды с использованием специального оборудования НИО обитаемости НИЦ академии.

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