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12.10.2020 (18:44)

Десантники из Камышина проходят испытания для присвоения подразделениям почетного наименования «ударное»

Личный состав Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в ходе проведения итоговой контрольной проверки за 2020 учебный год примет участие в комплексных испытаниях на присвоение подразделениям почетного наименования «ударное».

В ходе прохождения испытаний военнослужащие выполняют нормативы по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин десанта БМД-2 и боевых машин пехоты БМП-2 с ходу по неподвижным и движущимся целям.

Каждое подразделение проходит испытания по основным предметам боевой подготовки, среди которых воздушно-десантная, инженерная, военно-медицинская подготовки, а также защита от оружия массового поражения.

По результатам проверки представленных к присвоению почетного наименования «ударное» подразделений комиссией командования Воздушно-десантных войск будет принято решение на их соответствие установленным требованиям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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