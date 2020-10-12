12.10.2020 (18:16)

Шесть подразделений армейского корпуса Балтийского флота претендуют на звание «ударное»

На Балтийском флоте стартовала проверка подразделений, которые претендуют на звание «ударное». Три мотострелковых, танковая, артиллерийская и ракетная роты общевойскового объединения флота начали сдачу нормативов.

Более 70 процентов личного состава данных подразделений, которые полностью укомплектованы военнослужащими контрактной службы, имеют классную квалификацию На Балтийском флоте уже созданы специальные комиссии для проведения проверки у данных подразделений. Комиссия примет зачеты по всем основным предметам боевой подготовки. Особое внимание будет уделено боевой готовности подразделений.

Данная проверка пройдет до конца этого месяца. Ранее подразделения, претендующие на звание «Ударное», успешно прошли проверку командованием армейского корпуса и получили оценки не ниже «хорошо».

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