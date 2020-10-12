12.10.2020 (18:03)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги СКШУ «Кавказ-2020»

Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», которое прошло с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа. Это учение завершило цикл мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил в текущем году.

Как отметил глава военного ведомства, боевая учёба войск и подготовка к учению проходили в непростой обстановке, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В кратчайшие сроки в Министерстве обороны была создана эффективная система противодействия пандемии. Принятые меры позволили избежать массового заражения военнослужащих и выполнить запланированные мероприятия учебно-боевой деятельности, в том числе по подготовке к учению «Кавказ-2020». В результате мы не допустили снижения боевых возможностей Вооружённых Сил», — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что в ходе СКШУ «Кавказ-2020» были отработаны новые способы межвидовых действий войск в усложнённой обстановке современного вооружённого конфликта.

Особое внимание уделялось применению высокоточных средств поражения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процессов управления войсками и оружием, а также сопряжению разведывательных и информационно-управляющих систем.

Высокую эффективность показали новые разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, автоматизированные системы управления.

Кроме того, успешно завершён эксперимент по формированию и порядку боевого применения соединений нового типа в составе мобильного эшелона. Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника.

Глава военного ведомства добавил, что в ходе учения расчёты современных зенитных ракетных систем дальнего действия С-300В4, С-400 «Триумф» и зенитных ракетных комплексов «Бук-МЗ» поразили новейшие высокоскоростные воздушные мишени, имитирующие оперативно-тактические ракеты и самолёты противника.

Воздушно-десантные войска впервые произвели выброску из самолётов военно-транспортной авиации сразу 10 боевых машин, подготовленных к десантированию штатными экипажами.

Инженерные подразделения Южного военного округа сорвали подход резервов условного противника с помощью «огненного вала» протяжённостью два километра.

В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2.

С учётом опыта, полученного в Сирии, войска отработали наиболее эффективные способы уничтожения «джихад-мобилей».

«25 сентября Верховный Главнокомандующий принял участие в активной фазе учения на полигоне Капустин Яр. Он высоко оценил профессионализм и выучку личного состава», — сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны напомнил, что всего в СКШУ «Кавказ-2020» участвовали почти 79,5 тыс. военнослужащих различных видов Вооружённых Сил и родов войск. Было задействовано до 280 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

«При этом подчеркну, что были соблюдены все требования Венского документа 2011 года относительно численности военнослужащих и военной техники формирований Сухопутных войск, Военно-Морского Флота и Военно-воздушных сил в ходе учений, проводимых под единым командованием, — добавил глава военного ведомства. — Это подтвердили инспекционные группы из Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции, которые работали в рамках Договора по открытому небу в период активной фазы учения».

Пространственный размах учения, по заявлению Сергея Шойгу, составил более 1000 километров. Практические действия войск отрабатывались на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

Была создана коалиционная группировка войск, в которую вошли соединения российских Вооружённых Сил и воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В Каспийском море действовали военные корабли России и Ирана. Общая численность зарубежных участников составила 858 человек. Пять государств направили своих наблюдателей. Это — Азербайджан, Индия, Индонезия, Казахстан и Иран.

«Демонстрируя максимальную открытость, мы в инициативном порядке довели информацию об учении до всех стран-участниц ОБСЕ и штаб-квартиры НАТО, — сообщил Министр обороны — Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Москве, были заранее поставлены в известность о целях и задачах учения, районах его проведения, а также о привлекаемых силах и средствах».

Кроме того, ход подготовки и проведения учения «Кавказ-2020» освещался на интернет-ресурсах Министерства обороны, в зарубежных и российских средствах массовой информации, напомнил глава военного ведомства.

«Подводя итог, отмечу, что учение прошло на высоком профессиональном уровне. Хочу поблагодарить личный состав за инициативу и старание, умение принимать нестандартные решения в сложной и динамично меняющейся обстановке, — сказал генерал армии Сергей Шойгу. — Несмотря на отдельные карантинные мероприятия, Вооружённые Силы продемонстрировали возросшие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности Российской Федерации».

Созданная коалиционная группировка показала отличные результаты при выполнении задач по разрешению вооружённых конфликтов, связанных с противодействием терроризму, заключил Министр обороны России.

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