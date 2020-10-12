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12.10.2020 (17:39)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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