12.10.2020 (17:39)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии.

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