12.10.2020 (17:39)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии.
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