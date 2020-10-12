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12.10.2020 (17:20)

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии ЗВО сдали контрольную проверку

В Подмосковье на полигоне Алабино прошли контрольные занятия с личным составом Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе занятий военнослужащие выполнили более 70 различных нормативов по стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7 и АГС-17. Механики-водители сдали зачеты по вождению боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А.

По результатам проверки каждый военнослужащий получил индивидуальную оценку из которых складывалась оценка каждого подразделения дивизии.

В контрольных занятиях принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Мотострелковые войска , Западный военный округ
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