12.10.2020 (17:16)

Спасатели ЦВО прибыли в оперативные районы в России и Казахстане для обеспечения запуска «Союз МС-17»

Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в оперативные районы и заступили на дежурство на территории Российской Федерации и Республики Казахстан для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17».

Для обеспечения запуска ракеты-носителя в оперативные районы дежурства было перебазировано более 150 специалистов-спасателей, авиационная группа: восемь вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и один самолет Ан-12; 18 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре модернизированных поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Во время полета 64-й экспедиции на Международную космическую станцию военные спасатели будут нести оперативное дежурство в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45 по московскому времени. В основной экипаж «Союз МС-17» включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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