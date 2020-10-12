12.10.2020 (17:10)

Мотострелки ЦВО блокировали и уничтожили крупные силы условного противника на учении в Оренбургской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа блокировали и уничтожили крупные силы условного противника на учении в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения, разведчики обнаружили населенный пункт, занятый противником. Командование приняло решение отправить мотострелковые подразделения на БМП-2, усиленные танками Т-72Б3 для блокирования района и уничтожения противника. Военнослужащие организовали огневой мешок и огнем из бронетехники и штатного стрелкового оружия уничтожили крупные силы условного противника. Корректировку огня с воздуха обеспечили расчеты беспилотников «Орлан-10».

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на военных полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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