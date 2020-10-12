12.10.2020 (16:59)

В Военной научной библиотеке Генштаба открывается выставка, посвященная истории образования финансово-экономической службы ВС РФ

С 15 по 29 октября в Военной научной библиотеке Генерального штаба открывается выставка «Часовые военной казны», посвященная истории образования финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Первым шагом в создании централизованной системы управления материальным и денежным обеспечением армии и флота было учреждение указом Петра I от 18 февраля 1700 года должности генерал-комиссара и подчинение ему Особого приказа, через год названного военным.

С этого времени началась деятельность специальных органов военного управления, занимавшихся материальным и финансовым обеспечением войск.

На выставке представлены уникальные книги о деятельности финансово-экономической службы российской армии, позволяющие проследить за ее становлением и развитием. Среди них – «Обзор деятельности Военного Министерства в последнее пятилетие, финансовых его средств и нужд армии», «Уставы о пенсиях и пособиях чинам военного ведомства и их семействам», «Правила и формы сметного, кассового и ревизионного порядка», а также постановления о довольствии в Красной Армии и научные разработки в области военных финансов в Советской Армии и многое другое.

Материалы выставки будут интересны широкому кругу читателей.

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